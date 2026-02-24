Задержка в движении поездов в бакинском метро

12:36

Движение поездов на Зеленой и Красной линиях бакинского метро восстановлено в соответствии с графиком с соблюдением установленных интервалов, задержек нет.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировали в ЗАО "Бакинский метрополитен".

12:22

Неисправный поезд был снят с линии и направлен в электродепо "Нариманов".

Отмечается, что вместо него на линию выпущен резервный поезд.

"В настоящее время на Зеленой и Красной линиях наблюдаются задержки интервалов движения до 15 минут. В ближайшее время интервалы будут восстановлены", - подчеркнули в ведомстве.

12:04

Сегодня около 11:18 на участке "Ичеришехер - Сахиль" Бакинского метрополитена на поезде, следовавшем по Красной линии, была зафиксирована техническая неисправность.

Отмечается, что в связи с необходимостью проведения технического осмотра в соответствии с нормативными требованиями пассажиры были высажены на станции "Сахиль", после чего состав выводится с линии с помощью вспомогательного поезда.

"По этой причине в настоящее время наблюдаются задержки в движении поездов на Красной и Зеленой линиях. На Фиолетовой линии, а также на участках "Джафар Джаббарлы - Хатаи" и "Ази Асланов - Ахмедлы" поезда следуют по графику", - говорится в сообщении.