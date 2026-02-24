В Баку ожидается дождь - ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В Баку и на Абшеронском полуострове 25 февраля ожидается переменная облачность, временами - пасмурно.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на данные Национальной службы гидрометеорологии, в первой половине дня в отдельных районах возможен моросящий дождь. Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.
Температура воздуха ночью составит 3-5 °C, днем - 6-9 °C. Атмосферное давление будет на уровне 762 мм рт. ст., относительная влажность - 70-80 %.
По районам Азербайджана ожидается переменная облачность, местами пройдут осадки, в горных районах - снег. Днем осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Будет дуть восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 4-7 °C, днем - 10-15 °C; в горах ночью 0-4 °C, днем 5-10 °C.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
