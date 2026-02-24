В Нахчыване пробурят 40 субартезианских скважин

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению обеспечения населения питьевой водой в Нахчыванской Автономной Республике.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в распоряжении отмечается:

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в соответствии с "Планом мероприятий по обеспечению рационального использования водных ресурсов в Нахчыванской Автономной Республике на 2026-2030 годы", утвержденным Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 21 февраля 2026 года номер 942, в целях улучшения обеспечения питьевой водой населения в ряде населенных пунктов Нахчыванской Автономной Республики постановляю:

1. Государственному агентству водных ресурсов Азербайджана, по согласованию с полномочным представительством Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике, принять соответствующие меры для подготовки проектно-сметной документации, бурения 40 субартезианских скважин в 38 населенных пунктах с численностью населения более 80 тысяч человек, указанных в приложении к настоящему Распоряжению, и обеспечения населения питьевой водой.

2. Комиссии, созданной Распоряжением Президента Азербайджанской Республики "О мерах по обеспечению рационального использования водных ресурсов" от 15 апреля 2020 года номер 1986, решить вопросы координации мер, предусмотренных в части 1 настоящего Распоряжения.

3. Кабинету Министров Азербайджанской Республики и полномочному представительству Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

4. Министерству финансов Азербайджанской Республики и Министерству экономики Азербайджанской Республики по касательству принять необходимые меры для финансирования мероприятий, предусмотренных в части 1 настоящего Распоряжения".