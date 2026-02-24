Запускается мобильное приложение Müəllim для педагогов

Вводится в эксплуатацию мобильное приложение для педагогов Müəllim.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал руководитель Управления информатизации системы образования Министерства науки и образования Вюсал Ханларов на брифинге "Цифровизация образования".

Он отметил, что приложение является официальной платформой, подготовленной с целью облегчить повседневную работу учителей и обеспечить цифровое управление в образовательном процессе. Посредством системы учителя смогут более оперативно управлять учебным процессом и ускорять обмен информацией, подчеркнул Вюсал Ханларов.