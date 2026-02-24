В Баку изменились цены на проезд на одном из автобусов

Автобусы, обслуживающие городской регулярный маршрут №67, соединяющий поселок Баладжары Бинагадинского района столицы с улицей Черняевского Наримановского района, обновляются.

Как сообщает Day.Az, с 25 февраля на линию выйдут 16 автобусов большой вместимости марки Zhongtong, оснащенных современной экологически чистой технологией CNG (сжатый природный газ).

Оплата проезда осуществляется безналичным способом. Стоимость проезда составляет 0,60 AZN.

Отметим, что стоимость проезда в старых автобусах, работающих на дизельном топливе, не была повышена и оставалась на уровне 0,50 AZN.