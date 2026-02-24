Глобальный Бакинский форум стал ведущей международной платформой для диалога, объединяющей лучшие умы для обсуждения глобальных вызовов.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил заместитель генерального секретаря и Верховный представитель ООН по Альянсу цивилизаций Мигель Анхель Моратинос в видеообращении по случаю XIII Глобального Бакинского форума, который пройдет 12-14 марта.

"Глобальный Бакинский форум, организованный Международным центром Низами Гянджеви (NGIC), стал одной из самых признанных мировых платформ, объединяющей лучшие умы для обсуждения глобальных вызовов - роль, которая становится все более важной в мире, отмеченном углубляющейся фрагментацией. Я благодарю NGIC за неизменную приверженность диалогу и миру", - сказал он.

Моратинос подчеркнул значение форума для совместного решения проблем и преодоления разногласий.

"В условиях, когда глобальные разделения становятся все острее, встреча в Баку даст ценную возможность для вдумчивого диалога и коллективного решения проблем. С нетерпением жду встречи с вами там", - добавил он.

Он пригласил к участию в предстоящем XIII Глобальном Бакинском форуме.