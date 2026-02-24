В Азербайджане расширяется список видов пользования недрами

Использование песка, песка-гравия, глины, а также горных пород, извлекаемых в процессе строительства тоннелей или переходов, будет включено в список видов пользования недрами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос был обсужден на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана в рамках проекта закона о внесении изменений в закон "О недрах".

Согласно проекту закона, в Азербайджане в рамках мер по увеличению водных ресурсов и улучшению обеспечения населения качественной питьевой водой и ирригационной водой планируется очистка существующих водохранилищ и иных водных объектов. Это приведет к извлечению и вовлечению в экономический оборот миллионов кубометров песка, песка-гравия и глинистых материалов. Кроме того, в рамках улучшения дорожной инфраструктуры при строительстве дорожных тоннелей происходит извлечение горных пород. Создание юридической основы для использования этих осадков и горных пород будет способствовать обеспечению отчетности в этой сфере и созданию конкурентной среды.

Проект закона был принят после обсуждения и голосования.