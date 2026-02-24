Сахиба Гафарова провела обмен мнениями с председателем комитета ВНСТ Фуатом Октаем

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем комитета иностранных связей Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Фуатом Октаем, находящимся в нашей стране с визитом для участия в 10-м трехстороннем заседании комитетов иностранных связей парламентов Азербайджана, Турции и Грузии.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

На встрече подчеркивалась значимость трехсторонней встречи, и было отмечено, что связи между Азербайджаном, Грузией и Турцией вносят вклад в мир, стабильность, сотрудничество и экономическое развитие в регионе. Как сказала спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, происходящие сегодня как в нашем регионе, так и на глобальном уровне процессы, а также существующие вызовы обусловливают важность продолжения совместной работы комитетов иностранных связей наших парламентов. Было подчеркнуто, что данное важное мероприятие, проводимое в русле трехстороннего парламентского сотрудничества, служит дальнейшему повышению уровня межпарламентских отношений между нашими странами.

Председатель комитета иностранных связей Фуат Октай передал спикеру Милли Меджлиса приветствия председателя Великого национального собрания Турции Нумана Куртулмуша, а Сахиба Гафарова попросила передать председателю ВНСТ ее приветствия.

В ходе беседы озвучивались мнения об отношениях между Азербайджаном и Турцией; как было отмечено, связи между нашими странами развиваются в соответствии с девизом общенационального лидера Гейдара Алиева: "Одна нация - два государства". Спикер Сахиба Гафарова заявила, что Азербайджан и Турция демонстрируют всему миру, что они вместе как в радости, так и в печали. Подчеркивалось, что братские отношения глав наших государств являются самым значительным фактором многовекторного развития этих уз.

Как сказал Фуат Октай, сотрудничество между нашими братскими странами выступает в качестве фактора стабильности на фоне существующей в более обширном регионе напряженности. Было отмечено существенное значение экономических связей между нашими странами, а также акцентирована роль парламентов в дальнейшем углублении связей в этой сфере. В беседе речь шла также о реализуемых Азербайджаном и Турцией совместно важных проектах.

По словам спикера Сахибы Гафаровой, используются все возможности для полного отражения на парламентском уровне воли глав государств касаемо развития двусторонних отношений стран. Члены парламентов в течение года осуществляют многочисленные визиты и проводят встречи; предпринимаются все шаги для развития связей на высоком уровне. В том числе налицо высокая степень взаимоподдержки и совместной деятельности в международных парламентских организациях.

На встрече также состоялся обмен мнениями о ситуации в регионе после Вашингтонского саммита, новых возможностях для сотрудничества, которые возникнут после начала функционирования Зангезурского коридора, а также о других вопросах, представляющих обоюдный интерес.