Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса Азербайджана

Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса Азербайджана состоится 27 февраля, сообщает Day.Az.

В повестку заседания включены 9 вопросов:

1. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О кинематографии" (третье чтение);

2. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение);

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики и в Закон Азербайджанской Республики "О приобретении земель для государственных нужд" (третье чтение);

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики, в законы Азербайджанской Республики "Об индивидуальном учете в системе государственного социального страхования" и "О трудовых пенсиях" (третье чтение);

5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (второе чтение);

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О недрах" (второе чтение);

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об автомобильном транспорте" (второе чтение);

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики и в Закон Азербайджанской Республики "Об образовании" (первое чтение);

9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О культуре" (первое чтение).