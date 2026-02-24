В Канаде прошло мероприятие, посвященное 34-й годовщине Ходжалинского геноцида

В Оттаве состоялось посвященное 34-й годовщине Ходжалинской трагедии мероприятие, организованное посольством Азербайджанской Республики в Канаде совместно с Фондом поддержки азербайджанской диаспоры.

Об этом Day.Az сообщили в посольстве.

В мероприятии приняли участие сотрудники посольства, представители диаспоры и местной общественности, а также студенты, обучающиеся в канадской столице.

Мероприятие началось с минуты молчания в память о жертвах Ходжалинского геноцида.

Временный поверенный Вюсал Сулейманов подробно проинформировал о Ходжалинском геноциде, назвав его одной из самых кровавых страниц политики этнических чисток и геноцида, систематически проводившейся против азербайджанцев армянами с начала XX века.

В рамках мероприятия были заслушаны выступления представителей азербайджанской общины, продемонстрированы фотографии и фильм, отражающие ужасы трагедии.