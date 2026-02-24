https://news.day.az/world/1818187.html Генассамблея ООН приняла резолюцию о поддержке мира в Украине Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию под названием "Поддержка устойчивого мира в Украине". Как передает Day.Az, документ поддержали 107 государств, против высказались 12 стран, еще 51 делегация воздержалась. Часть участников голосования участия не приняла.
Генассамблея ООН приняла резолюцию о поддержке мира в Украине
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию под названием "Поддержка устойчивого мира в Украине".
Как передает Day.Az, документ поддержали 107 государств, против высказались 12 стран, еще 51 делегация воздержалась. Часть участников голосования участия не приняла.
В резолюции подчеркивается, что вооруженный конфликт в Украине продолжается уже четвертый год и оказывает серьезное разрушительное влияние как на саму страну, так и на международную стабильность.
Генассамблея призвала к немедленному прекращению огня, полному обмену военнопленными, а также освобождению всех незаконно удерживаемых и депортированных гражданских лиц.
