Генассамблея ООН приняла резолюцию о поддержке мира в Украине

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию под названием "Поддержка устойчивого мира в Украине".

Как передает Day.Az, документ поддержали 107 государств, против высказались 12 стран, еще 51 делегация воздержалась. Часть участников голосования участия не приняла.

В резолюции подчеркивается, что вооруженный конфликт в Украине продолжается уже четвертый год и оказывает серьезное разрушительное влияние как на саму страну, так и на международную стабильность.

Генассамблея призвала к немедленному прекращению огня, полному обмену военнопленными, а также освобождению всех незаконно удерживаемых и депортированных гражданских лиц.