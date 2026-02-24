США ввели новые санкции против России

Министерство финансов США расширило санкции, связанные с Россией, добавив в ограничительный список четырех человек и три компании.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Согласно опубликованному документу, ограничения введены в рамках закона CAATSA, а также мер, касающихся кибердеятельности.

Под санкции попали граждане России и Узбекистана - Сергей Зеленюк, Олег Кучеров, Марина Васанович и Азизжон Мамашоев.

Кроме того, в санкционный перечень включены компании, зарегистрированные в России и Объединенных Арабских Эмиратах, среди которых MATRIX LLC, Advance Security Solutions и Special Technology Services LLC FZ.

Ранее мы сообщали, что Великобритания расширила санкции против России.