Джейхун Байрамов подчеркнул важность мира в секторе Газа на ифтаре с послами мусульманских стран

24 февраля министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял участие в ифтаре, организованном МИД для послов мусульманских стран, аккредитованных в нашей стране, и выступил на мероприятии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, министр Джейхун Байрамов поздравил с началом священного месяца Рамазан, пожелал мира и процветания нашей стране и всей планете.

Подчеркивалось, что этот священный месяц, объединяющий исламский мир, прививает высокие духовные ценности.

Было обсуждено особое место и роль ислама и месяца Рамазан в национальных и духовных ценностях азербайджанского общества, включая опыт мирного сосуществования представителей различных общин.

Отмечалось, что Азербайджан как страна, расположенная на перекрестке цивилизаций и культур, продвигает мультикультурализм и межрелигиозную гармонию в качестве основных столпов государственной политики на международном уровне.

Вместе с тем дискриминация в отношении ислама в ряде стран и исламофобские тенденции, а также нестабильность, вызванная конфликтами в мусульманском мире, вызывают обеспокоенность. Подчеркивалось значение единства и солидарности в исламском мире в борьбе с такими вызовами.

В выступлении также было обращено внимание на ситуацию на Ближнем Востоке, особенно на продолжающийся гуманитарный кризис в Газе, отмечалась важность мирного урегулирования конфликта.

Затем выступил дуайен дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, посол Королевства Марокко в нашей стране Адиль Эмбарш, который передал свои поздравления по случаю месяца Рамазан.

В заключение заместитель председателя Управления мусульман Кавказа Джейхун Рустамов прочитал молитву, участники мероприятия открыли ифтар.