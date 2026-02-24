Сильный Азербайджан - барьер на пути имперских амбиций: уроки российско-украинской войны

Автор: Акпер Гасанов

Ровно четыре года назад, 24 февраля 2022 года, мир проснулся в новой реальности. Начало войны между Россией и Украиной стало открытым и демонстративным вызовом всей системе международного права, выстроенной после Второй мировой войны на принципах суверенитета, нерушимости границ и территориальной целостности государств.

Эта война стала крупнейшим вооруженным конфликтом в Европе за последние десятилетия. Она не стала ни уникальной, ни неожиданной. Это звено в длинной цепи действий, демонстрировавших пренебрежение базовыми нормами международного права. В 2008 году мир уже видел российско-грузинскую войну. Этот шаг стал откровенным и опасным прецедентом - подрывом принципа территориальной целостности государства-члена ООН. Реакция международного сообщества оказалась мягкой и непоследовательной.

Для Азербайджана принцип территориальной целостности никогда не был абстрактным. Мы на собственном опыте знаем, что значит жить в условиях оккупации. Почти тридцать лет около 20 процентов территории нашей страны находились под армянской оккупацией. За этими сухими цифрами - сотни тысяч вынужденных переселенцев, разрушенные города и села, утраченные судьбы, поколенческая травма. Именно поэтому в Азербайджане особенно остро чувствуют боль тех народов, чья страна лишена контроля над собственной землей.

При этом международная реакция на разные случаи оккупации была откровенно неравной. После аннексии Крыма в 2014 году против России были введены сравнительно "легкие" санкции, а после начала войны в Украине они были усилены и расширены. В случае же с Арменией, которая на протяжении десятилетий удерживала под оккупацией пятую часть территории Азербайджана, никаких санкций введено так и не было. Более того, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ оказывали давление не на оккупанта, а на жертву агрессии, настаивая на признании так называемой "сложившейся реальности". Проще говоря, Азербайджану предлагали смириться с утратой своих земель навсегда.

О какой-либо масштабной финансовой или военной помощи со стороны США и ЕС, сопоставимой с той, которую получила Украина, Азербайджану не приходилось даже мечтать. Этот двойной стандарт стал одним из самых болезненных и показательных примеров избирательности международной политики последних десятилетий.

Тем не менее поддержка Украины со стороны Азербайджана никогда не была и не является дипломатической формальностью. Это осознанная, последовательная и принципиальная позиция, основанная на уважении к международному праву и собственном историческом опыте. Азербайджан на всех уровнях последовательно заявляет о поддержке территориальной целостности Украины и оказывает реальную помощь украинскому народу.

Показательно, что и сегодня эта помощь продолжается. Буквально вчера Украина получила очередную гуманитарную партию из Азербайджана - 11 генераторов, предназначенных для объектов медицинской инфраструктуры, поликлиник, больниц и социальных учреждений Киева и области. В целом же за годы войны объем помощи, оказанной Азербайджаном Украине, превысил 50 миллионов долларов. За этими цифрами - солидарность и понимание масштаба трагедии.

История наглядно учит: если агрессия остается безнаказанной, она неизбежно повторяется - в других странах, в иных формах, но с теми же разрушительными последствиями. Сегодня мы видим, как в России периодически звучат призывы "горячих голов" к началу военных действий уже против Азербайджана. Мы видим и другое - отсутствие реальной ответственности за преступления против наших граждан.

До сих пор не наказаны виновные в гибели гражданского самолета авиакомпании AZAL - Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный. Гибель 38 человек, включая членов экипажа, стала трагедией национального масштаба для Азербайджана. Долгое время в России и вовсе отказывались признавать свою вину, а когда признание все же прозвучало, за ним так и не последовало наказание виновных. Параллельно регулярно поступают сообщения об арестах, депортациях и давлении на представителей азербайджанской диаспоры в России.

В российском политическом и общественном дискурсе слишком многим не дает покоя тот факт, что Азербайджан сумел восстановить свою территориальную целостность в рамках международного права и на основе справедливости. Там по-прежнему живы имперские комплексы и жажда реванша - не только в отношении Азербайджана, но и в отношении Украины и других независимых государств.

Именно поэтому Азербайджан обязан усиливаться - экономически, внешнеполитически и с военной точки зрения. Иллюзий быть не должно: в современной России понимают и уважают лишь язык силы. Сильное государство, опирающееся на международное право, но способное защитить себя - единственная надежная гарантия безопасности в мире, где слишком часто принципы пытаются подменить грубой силой.