Азербайджан представлен на форуме UNESCAP

В Бангкоке проходит 13-й Региональный форум по устойчивому развитию Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (UNESCAP).

Как передает Day.Az со ссылкой на министерство экономики, Азербайджан был избран членом Управляющего Бюро форума.

Азербайджан на мероприятии представляет в качестве заместителя председателя форума советник министра экономики Гусейн Гусейнов.

В мероприятии принимают участие более 1200 официальных лиц государств, представителей международных организаций, частного сектора и неправительственных организаций из более чем 40 стран. На форуме обсуждаются текущие вызовы, приоритеты и возможности сотрудничества в достижении Целей устойчивого развития в странах Азии и Тихого океана.