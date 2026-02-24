Фигурант дела Эпштейна экс-глава Совета Европы Ягланд совершил попытку суицида

Бывший генеральный секретарь Совета Европы и экс-премьер Норвегии Турбьерн Ягланд находится в больнице после попытки самоубийства, связанной с антикоррупционным расследованием, которое началось из-за его связей с финансистом Джеффри Эпштейном.

Как передает Day.Az, об этом сообщает iNyheter со ссылкой на источники.

Сообщается, что Ягланд был госпитализирован еще неделю назад. По словам собеседников издания, его состояние здоровья оценивается как тяжелое, однако источники не уточнили, в какой именно больнице он находится.

Ранее сообщалось, что комитет министров Совета Европы снял с Ягланда дипломатический иммунитет в связи с началом расследования, которое было инициировано после публикации документов по делу Эпштейна.

Турбьерн Ягланд занимал пост генерального секретаря Совета Европы с 2009 по 2019 год. До этого, в 1996-1997 годах, он был премьер-министром Норвегии.

Напомним, что 30 января Министерство юстиции США опубликовало 3 миллиона файлов по делу Джеффри Эпштейна, обвиняемого в преступлениях против несовершеннолетних и секс-торговле. В этих документах, как сообщается в Le Monde, упоминается и Турбьерн Ягланд. Согласно архивам, он обратился к Эпштейну с просьбой о гарантии при покупке недвижимости, но ответа на запрос в документах не содержится.