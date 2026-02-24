https://news.day.az/society/1818157.html В Азербайджане вносятся изменения в закон о недрах Правила использования недр в Азербайджане будут усовершенствованы. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос был обсужден на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.
В Азербайджане вносятся изменения в закон о недрах
Правила использования недр в Азербайджане будут усовершенствованы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос был обсужден на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.
Согласно законопроекту о внесении изменений в закон "О недрах", пользователи недр получат право использовать производственные отходы, связанные с горнодобывающими работами, в соответствии с правилами, установленными органом исполнительной власти, который будет определен соответствующим государственным органом (учреждением).
Законопроект был принят в первом чтении после обсуждения и голосования.
