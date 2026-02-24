В Азербайджане вносятся изменения в закон о недрах

Правила использования недр в Азербайджане будут усовершенствованы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос был обсужден на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту о внесении изменений в закон "О недрах", пользователи недр получат право использовать производственные отходы, связанные с горнодобывающими работами, в соответствии с правилами, установленными органом исполнительной власти, который будет определен соответствующим государственным органом (учреждением).

Законопроект был принят в первом чтении после обсуждения и голосования.