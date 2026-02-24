Как сообщалось ранее, нерезиденты, осуществляющие электронную торговлю через интернет и предоставляющие работы и услуги покупателям в Азербайджане, при годовом обороте свыше эквивалента 10 000 долларов США обязаны в течение 30 дней пройти электронную регистрацию в налоговых органах. Для нерезидентов с оборотом ниже этой суммы постановка на учет будет добровольной.

Как повлияют новые изменения на онлайн-покупки?

Экономист Эльдениз Амиров в комментарии для Day.Az отметил, что иностранные платформы, предоставляющие услуги или продающие цифровые продукты клиентам в Азербайджане, должны быть зарегистрированы в стране в качестве налогоплательщиков.

"Фактически через эти сервисы происходит отток средств из страны. До сих пор в ряде случаев зарубежные цифровые услуги - например, программное обеспечение, онлайн-сервисы и другие продукты - не облагались налогом в полной мере, как местные компании. Теперь же, если годовой оборот таких иностранных компаний в Азербайджане превышает 10 тысяч долларов США, они обязаны зарегистрироваться в качестве плательщиков НДС и исполнять налоговые обязательства", - пояснил он.

По словам эксперта, нововведение направлено на обеспечение налогового равенства в цифровой экономике, поскольку местные компании уже платят налоги с получаемых доходов.

При этом в законодательстве предусмотрены исключения. В частности, новый механизм не распространяется на юридические и консультационные услуги, бухгалтерские и финансовые услуги, дизайн и инженерные работы, онлайн-обучение (включая занятия), а также продажу билетов на определенные мероприятия и доходы от их реализации. Однако иные цифровые платформы и электронные услуги подпадают под действие изменений.

Амиров также затронул вопрос влияния нововведения на деятельность компаний. По его словам, для иностранных платформ это создаст дополнительные налоговые обязательства, что может привести к определенному росту их расходов. В то же время для местных компаний изменения будут иметь положительный эффект, поскольку конкурентная среда станет более равной.

"С точки зрения цен возможно некоторое подорожание отдельных услуг. Однако я не ожидаю серьезного и масштабного роста цен. НДС, как правило, перекладывается на конечного потребителя - его включают в стоимость услуги или товара. При этом конкуренция на цифровом рынке остается высокой, поэтому вероятность значительного повышения цен невелика. Думаю, потребители вряд ли ощутят существенные изменения", - отметил эксперт.