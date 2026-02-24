Обнародованы данные о частных промышленных кварталах в Азербайджане

В Азербайджане сформирована юридическая база для создания частных промышленных кварталов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня председатель правления Агентства по развитию экономических зон Сеймур Адыгезалов на пресс-конференции, посвященной деятельности организации в прошлом году и задачам на будущее.

Он отметил, что до декабря 2025 года Агентство по развитию экономических зон зарегистрировало 2 частных промышленных квартала. Также в прошлом году в этих промкварталах был зарегистрирован один резидент. "Применяемый механизм даст дополнительный стимул развитию предпринимательства и расширению производственных возможностей в регионах", - добавил председатель правления.