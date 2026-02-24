Фонд "Red Hearts" по случаю священного месяца Рамадан объявляет о старте благотворительной акции "Ramazan payı". В рамках акции на средства, собранные в виде пожертвований, волонтерами будут сформированы продуктовые наборы с различными продовольственными товарами, которые будут доставлены малообеспеченным семьям по всей стране. Основной целью инициативы является оказание поддержки социально уязвимым группам населения, а также укрепление ценностей взаимопомощи, щедрости и солидарности, присущих месяцу Рамадан.

Акция продлится с 24 февраля по 20 марта 2026 года. Фонд призывает всех граждан и компании присоединиться к данной инициативе. Сделать пожертвование в рамках акции "Ramazan payı" можно через мобильное приложение Birbank, а также отсканировав QR-код, размещенный на визуальных материалах кампании.

Отметим, что за 5 лет своей деятельности Фонд "Red Hearts" на регулярной основе реализует различные программы социальной поддержки, приуроченные к праздничным дням и направленные на помощь малообеспеченным семьям.

Фонд "Red Hearts" был создан в 2019 году по инициативе сотрудников Kapital Bank. Фонд, зарегистрированный государством в 2020 году, служит формированию культуры благотворительности в нашей стране. Фонд активно участвует в решении таких актуальных и важных вопросов, как охрана окружающей среды, восстановление экологического баланса, образование, обучение и просвещение, принимая участие в различных социальных инициативах. Чтобы узнать больше о деятельности фонда и поддержать упомянутые сферы, сделав пожертвование, достаточно посетить сайт https://redhearts.az.