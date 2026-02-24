В Милли Меджлисе созданы новые рабочие группы

Созданы рабочие группы по межпарламентским связям между Азербайджаном и Кенией, Гамбией, Лаосом и Мальдивами.

Как сообщает Day.Az, этот вопрос отражен в проекте решения "О внесении изменений в решение Милли Меджлиса Азербайджанской Республики о выборе руководителей рабочих групп по межпарламентским связям" на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

После обсуждения проект решения был вынесен на голосование и принят.

Согласно решению, председателями рабочих групп стали следующие депутаты:

рабочая группа по межпарламентским связям Азербайджан-Кения: Намазов Рамид Закир оглу,

рабочая группа по межпарламентским связям Азербайджан-Гамбия: Гурбанов Эйваз Дашдамир оглу,

рабочая группа по межпарламентским связям Азербайджан-Лаос: Пашаева Гюльшан Мамедали гызы,

рабочая группа по межпарламентским связям Азербайджан-Мальдивы: Аллахверанов Азер Керим оглу,

рабочая группа по межпарламентским связям Азербайджан-Непал: Гафаров Васиф Вагиф оглу.

Отметим, что действие депутатского мандата предыдущего руководителя рабочей группы Азербайджан-Непал Гасанова Рамиля Сахиб оглу было прекращено 15 октября 2025 года.