В Милли Меджлисе созданы новые рабочие группы

Созданы рабочие группы по межпарламентским связям между Азербайджаном и Кенией, Гамбией, Лаосом и Мальдивами.
Созданы рабочие группы по межпарламентским связям между Азербайджаном и Кенией, Гамбией, Лаосом и Мальдивами.
Как сообщает Day.Az, этот вопрос отражен в проекте решения "О внесении изменений в решение Милли Меджлиса Азербайджанской Республики о выборе руководителей рабочих групп по межпарламентским связям" на сегодняшнем пленарном заседании парламента.
После обсуждения проект решения был вынесен на голосование и принят.
Согласно решению, председателями рабочих групп стали следующие депутаты:
- рабочая группа по межпарламентским связям Азербайджан-Кения: Намазов Рамид Закир оглу,
- рабочая группа по межпарламентским связям Азербайджан-Гамбия: Гурбанов Эйваз Дашдамир оглу,
- рабочая группа по межпарламентским связям Азербайджан-Лаос: Пашаева Гюльшан Мамедали гызы,
- рабочая группа по межпарламентским связям Азербайджан-Мальдивы: Аллахверанов Азер Керим оглу,
- рабочая группа по межпарламентским связям Азербайджан-Непал: Гафаров Васиф Вагиф оглу.
Отметим, что действие депутатского мандата предыдущего руководителя рабочей группы Азербайджан-Непал Гасанова Рамиля Сахиб оглу было прекращено 15 октября 2025 года.
