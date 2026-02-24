Стал известен объем средств, сэкономленных резидентами промпарков в Азербайджане

В промышленных зонах Азербайджана в 2025 году статус резидента получили 25 субъектов предпринимательства, а 4 предпринимателя получили статус нерезидента. 14 новых предприятий начали свою деятельность.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня председатель правления Агентства по развитию экономических зон Сеймур Адыгезалов на пресс-конференции, посвященной деятельности организации в прошлом году и задачам на будущее.

"Эти предприятия инвестировали 136 миллионов манатов и создали 1100 постоянных рабочих мест. Кроме того, благодаря налоговым и таможенным льготам, применяемым в промышленных парках, резиденты сэкономили более 42 миллионов манатов. Общий объем сэкономленных резидентами средств на данный момент превышает 547 миллионов манатов", - отметил он.