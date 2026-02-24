В Испании начали проверку X, Meta и TikTok
Прокуратура Испании рассматривает возможность расследования в отношении соцсетей X, Meta и TikTok.
Как передает Day.Az со ссылкой на агентство EFE, прокуратура Испании изучает обращение правительства о возможном начале расследования против соцсетей X (бывший Twitter), Meta и TikTok.
В центре внимания прокуратуры - возможные нарушения, связанные с созданием и распространением порнографического контента с участием несовершеннолетних, с использованием технологий искусственного интеллекта. Инициативу направил Совет министров 17 февраля. В прокуратуре уточнили, что решение о начале расследования будет принято после анализа юридических оснований и консультаций с Советом прокуроров.
Это потенциальное расследование является частью более широкой стратегии испанских властей по ужесточению регулирования цифровых платформ и улучшению защиты несовершеннолетних в интернете. Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил на Всемирном правительственном саммите в Дубае о намерении правительства запретить доступ к социальным сетям для пользователей младше 16 лет.
Результат расследования пока неизвестен.
