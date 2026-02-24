https://news.day.az/world/1818170.html В Иране заявили о готовности к соглашению с США Иран готов предпринять необходимые меры для быстрого соглашения с США по ядерному вопросу. Как передает Day.Az, заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи в интервью радио NPR заявил, что Иран готов предпринять все необходимые шаги для того, чтобы как можно скорее достичь соглашения с США по ядерной программе.
Как передает Day.Az, заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи в интервью радио NPR заявил, что Иран готов предпринять все необходимые шаги для того, чтобы как можно скорее достичь соглашения с США по ядерной программе.
"Мы готовы достичь соглашения с США как можно быстрее и сделаем все, что необходимо, чтобы это произошло", - отметил дипломат.
Ранее мы сообщали, что в Омане подтвердили дату встречи США и Ирана по ядерной сделке.
