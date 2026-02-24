Азербайджан и Казахстан внесут весомый вклад в решение глобальных проблем в Совете мира

Азербайджан и Казахстан внесут весомый вклад в решение глобальных проблем в рамках Совета мира.

Об этом в беседе с Day.Az заявила докторант кафедры международных отношений и мировой экономики КазНУ имени Аль-Фараби, политический эксперт Дин Циньпин.

"Азербайджан и Казахстан как ключевые государства-участники Совета мира своим участием подтверждают приверженность многостороннему сотрудничеству. Обе страны являются активными членами международного сообщества, добросовестно выполняющими свои обязательства в рамках ООН, и играют конструктивную роль в поддержании региональной стабильности. Президенты Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев придерживаются независимой и самостоятельной внешней политики в международных делах. Их участие привнесет в повестку Совета мира такие практические вопросы, как энергетическая безопасность, трансграничные перевозки и региональное экономическое сотрудничество. Можно с уверенностью сказать, что Азербайджан и Казахстан внесут позитивный вклад в продвижение решения международных проблем путем диалога и консультаций", - сказала Дин Циньпин.

По ее словам, участие в Совете мира представляет для обеих стран важную возможность для углубления международного сотрудничества и расширения внешнеполитического пространства.

"Азербайджан и Казахстан, расположенные в самом сердце Евразии, обладают уникальным географическим преимуществом в обеспечении энергопоставок и содействии региональной взаимосвязанности. В условиях трансформации международного порядка все большее внимание уделяется диалогу и сотрудничеству с развивающимися странами и странами с формирующимся рынком. Оба государства проводят сбалансированную и многовекторную внешнюю политику, накопили ценный опыт в поддержании региональной стабильности и содействии устойчивому развитию, что делает их голос в международных делах все более весомым", - отметила она.

Эксперт подчеркнула, что в вопросах региональной стабильности Азербайджан и Казахстан могут усилить координацию по таким общим проблемам, как вопросы делимитации границ и безопасности в Каспийском регионе, трансграничное управление водными ресурсами и борьба с терроризмом.

"На экономическом уровне стороны могут совместно способствовать диверсификации маршрутов транспортировки энергоносителей и развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута. Обе страны придают большое значение содействию региональной стабильности через экономическое развитие, и эта концепция может быть лучше реализована в рамках Совета мира. Опыт Азербайджана в решении вопросов Кавказского региона и влияние Казахстана в Центральной Азии могут дополнять друг друга, придавая новый импульс взаимосвязанности Евразии", - сказала она.

Дин Циньпин отметила, что участие в Совете мира способствует укреплению имиджа обеих стран как ответственных членов международного сообщества.

"Азербайджан и Казахстан традиционно выступают за урегулирование международных споров путем диалога и консультаций, что полностью соответствует основополагающим принципам Устава ООН. Активное участие обеих стран в обсуждении мирных инициатив в рамках Совета мира демонстрирует их приверженность делу глобального мира. Это помогает международному сообществу более полно оценить их позитивную роль в поддержании региональной стабильности и содействии диалогу цивилизаций. Участие в этой платформе позволяет им закрепить за собой репутацию сторонников мирного урегулирования конфликтов", - добавила эксперт.

Али Гасымов