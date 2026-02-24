Директор Лувра подала в отставку

Директор парижского Лувра Лоранс де Кар обратилась к президенту Франции Эмманюэлю Макрону с просьбой освободить ее от должности.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на Елисейский дворец.

По информации агентства, французский лидер удовлетворил её прошение.

Отметим, что в последнее время Лувр переживал непростой период: в октябре 2025 года в музее произошло резонансное ограбление, часть экспозиционных залов пострадала от затопления, кроме того, сотрудники неоднократно проводили забастовки, настаивая на улучшении условий труда.