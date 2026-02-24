США захватили танкер, фигурирующий в санкциях против Ирана

США захватили танкер "Bertha" в Индийском океане, следовавший из Венесуэлы.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространил Пентагон.

"В Индийском океане военнослужащие Вооруженных сил США поднялись на борт третьего находящегося под санкциями танкера, отслеживаемого с целью пресечения незаконной торговли нефтью, связанной с Венесуэлой, который следовал из Карибского региона", - говорится в заявлении Министерства обороны США.

По данным Управления по контролю над внешними активами Министерства финансов США, танкер "Bertha" зарегистрирован под флагом Островов Кука и попал под санкции США из-за связей с Ираном.