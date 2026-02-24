https://news.day.az/world/1818191.html Наводнения в Бразилии - ВИДЕО За последние три дня наводнения сопровождаемые человеческими жертвами прошли в Эквадоре, Бразилии, Перу, Чили и Аргентине. Как передает Day.Az, кадры страшного наводнения в ороде Уба, штат Минас-Жерайс, Бразилия, опубликованы в социальных сетях. Представляем вашему вниманию данное видео:
Наводнения в Бразилии - ВИДЕО
За последние три дня наводнения сопровождаемые человеческими жертвами прошли в Эквадоре, Бразилии, Перу, Чили и Аргентине.
Как передает Day.Az, кадры страшного наводнения в ороде Уба, штат Минас-Жерайс, Бразилия, опубликованы в социальных сетях.
Представляем вашему вниманию данное видео:
