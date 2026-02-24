Наводнения в Бразилии

За последние три дня наводнения сопровождаемые человеческими жертвами прошли в Эквадоре, Бразилии, Перу, Чили и Аргентине.

Как передает Day.Az, кадры страшного наводнения в ороде Уба, штат Минас-Жерайс, Бразилия, опубликованы в социальных сетях. 

Представляем вашему вниманию данное видео: