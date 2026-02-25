США перебросили истребители F-22 из Британии в Израиль

Соединенные Штаты перебросили свыше десяти многоцелевых истребителей F-22 из Великобритании на одну из авиабаз ВВС Израиля.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание The Times of Israel.

С британской авиабазы Лейкенхит, расположенной на востоке страны, вылетели 12 самолетов, однако один из них был вынужден вернуться из-за технической неисправности.

Отмечается, что данные истребители прибыли в Великобританию ещё на прошлой неделе.