Гороскоп на 25 февраля

Сегодня гороскоп обещает очень продуктивный день, и грех было бы не воспользоваться этим. Звезды будут наделять такими качествами, как целеустремленность, сила воли, острый ум и пробивные способности, что позволит решать практически любые задачи. Единственное "но": и вы сами, и окружающие сегодня будут настроены скорее подчинять, чем подчиняться. Стремление к собственной независимости будет сочетаться с желанием покомандовать другими, из-за этого не исключены проблемы с субординацией и соперничество в любых сферах жизни, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня в делах Овну может сильно мешать желание поскорее добиться результата. Самое интересное, что такая торопливость будет действовать прямо наоборот, тормозя работу и отодвигая сроки. Задержки и пробуксовки могут ожидать Овна практически на любом этапе и в любых делах! Исправить положение Овен сегодня сможет, только если избавится от своего внутреннего нетерпения. Если же это ему не удастся, закончить начатое ему, увы, удастся еще очень нескоро!

Телец

Сегодня девизом жизни Тельца станет безапелляционное "Я сам!". Звезды гороскопа не склоняют его к тому, чтобы равняться на окружающих или хотя бы советоваться с ними. Из-за этого многие его решения могут казаться неожиданными, а высказывания - самонадеянными. Однако на самом деле Телец не склонен рубить сгоряча, и если он за что-то взялся, значит, готов нести ответственность за результат. Так что близким людям Тельца достаточно просто ему не мешать. Все остальное Телец сделает сам, добившись неплохих результатов.

Близнецы

Сегодня секрет успеха Близнецов кроется в их умении организовывать людей, добиваясь от них нужных результатов. День не склоняет Близнецов к тому, чтобы самим совершать трудовые подвиги, однако они спокойно могут совершать эти подвиги руками окружающих. Так что в качестве организатора, координатора или начальника Близнецы сегодня просто незаменимы! Даже не обладая никакими особыми правами, Близнецы сегодня могут незаметно свалить часть своих дел на других. И это - о чудо! - будет воспринято с пониманием.

Рак

Сегодня Раку могут поручить дела, с которыми он боится не справиться. Возможно, он считает, что обладает недостаточным опытом, знаниями или навыками для их выполнения. Такая неуверенность в себе может плохо сказаться на результате, поэтому звезды гороскопа предлагают Раку набраться решимости и отбросить все сомнения, прежде чем взяться за эту работу. Ну а если это не получится - перепоручить ее кому-нибудь или отложить на потом.

Лев

Сегодня энтузиазма Льву не занимать! Он будет по-настоящему увлечен тем, что делает, даже если его участок работ касается далеко не самых важных вещей. Неизвестно, в чем тут дело, - в хорошем настроении Льва или же в том, что он будет ощущать прилив сил. Главное, что благодаря такому удачному настрою, работа у Льва сегодня обещает спориться, а окружающие будут тянуться к нему и не раз в течение дня спросят его совета.

Дева

Сегодня главной движущей силой Девы станут амбиции! Ей недостаточно просто справляться с делами - ей нужно делать все лучше всех и так, чтобы это заметили. Именно поэтому день отлично подходит для того, чтобы делать карьеру. Любые шаги Девы в этом направлении сегодня будут даваться ей естественно и легко. Вот только не стоит ожидать, что окружающие отнесутся к продвижению Девы благосклонно - скорее всего ее амбиции будут вызывать ревность или даже зависть. Ну и ладно...

Весы

Сегодня Весы будут особенно тяготиться рутиной. Когда каждый день вокруг одно и то же, это начинает надоедать! Чтобы не впасть в тоску или в состояние полусонной комы, звезды гороскопа советуют Весам встряхнуться и что-либо поменять. Меньшее, что они способны сделать, - это обновить свой гардероб. Однако лучше всего, если у Весов найдутся дела за пределами четырех стен - сегодня смена обстановки и глоток свежего воздуха необходимы им как никогда.

Скорпион

Сегодня от Скорпиона потребуется проявить напористость и даже, если нужно, умение постучать кулаком по столу! Просто если Скорпион не сумеет проявить решительность и твердость, окружающие быстро оттеснят его на второй план, присвоив себе его идеи и заслуги. Так что другого варианта у Скорпиона сегодня просто нет - либо он смирится со скамейкой запасных, либо же сумеет продемонстрировать всем свой твердый характер и благодаря этому выйдет на первые роли.

Стрелец

Успех сегодняшнего дня Стрельца напоминает езду на велосипеде: чем медленнее едешь, тем больше рискуешь упасть. И наоборот - набрав хорошую скорость, Стрелец обнаружит, что любое дело спорится в его руках! Так что разогнаться сегодня Стрельцу просто необходимо, даже если для этого ему понадобиться собрать всю свою волю в кулак. Зато один раз набрав темп, Стрелец еще долго не сможет остановиться. Сегодня он способен в трудовом порыве переделать огромное количество дел! Особенно, если не будет тратить время на пустые споры, к чему сегодня тоже склоняют его звезды.

Козерог

Сегодня с самого утра Козерог с головой уйдет в работу, и вынырнуть ему будет нелегко. Он будет настолько сосредоточен, что никакая суета, царящая вокруг, не в силах ему помешать. Звезды гороскопа советуют Козерогу использовать такую способность к концентрации, чтобы блестяще справиться с делами, в которых он все от начала до конца решает сам. А вот работа в команде ему сегодня противопоказана: погруженный в свои мысли Козерог просто не услышит слова окружающих.

Водолей

Сегодня у Водолея неожиданно для него самого могут проснуться организаторские способности, и ситуация будет этому способствовать. Возможно, Водолея попросят провести совещание, организовать праздник или пикник. А может быть, день поставит перед ним другие задачи, требующие привлечения людей. В любом случае, у Водолея есть сегодня все возможности для того, чтобы справиться с подобными делами. Сил и нервов это отнимет немало, зато и приятные бонусы принесет.

Рыбы

Сегодня Рыбы рискуют с головой погрузиться в личные дела и заботы, и в результате могут столкнуться с жесткой конкуренцией и давлением в свой адрес! Возможно, кто-то из коллег захочет подсидеть Рыб, отодвинув их в сторону. А может быть, сегодня Рыбам предстоит столкнуться с нападками недоброжелателей. В любом случае, звезды гороскопа советуют им собрать в кулак все свои силы, решительность и волю, не уступая завоеванных позиций. Иначе восстановить эти позиции потом будет ой как нелегко!