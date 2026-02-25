Раскрыто превосходство Android перед iOS

Авторы портала BGR назвали пять причин, по которым операционная система (ОС) Android лучше, чем iOS.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, материал опубликован на сайте издания.

По словам журналистов, Android и iOS - две зрелые операционные системы, каждая из которых обладает превосходными возможностями. Однако экосистему и гаджеты на Android они назвали предпочтительней для большинства пользователей. В первую очередь авторы отметили, что в сегменте Android-девайсов гораздо больше моделей и стоят они дешевле, чем iPhone.

Также в материале говорится, что, начиная с Android 16, в ОС от Google значительно улучшили функции многозадачности. Специалисты отметили, что Android не связана таким количество ограничений, как iOS, поэтому и является более свободной и гибкой. Кроме того, на Android-устройства заметно проще устанавливать приложения из сторонних источников, чем на iOS.

Специалисты заметили, что смартфоны на Android более тесно интегрированы с персональными компьютерами (ПК): "пользователи ОС могут подключать свои телефоны к устройствам Windows для управления ими со своих компьютеров". Наконец, журналисты подчеркнули, что в Android лучше реализованы функции искусственного интеллекта (ИИ), чем в iPhone.