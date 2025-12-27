Чужая война: кто и как вовлекает азербайджанцев в российско-украинское противостояние?

Автор: Акпер Гасанов

Вскоре исполнится четыре года с момента начала войны в Украине. Увы, все чаще приходит информация о том, что в этой чудовищной войне, на стороне России, участие принимают и азербайджанцы. В связи с этим стоит отметить, что официальный Баку четко и ясно заявлял о своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Азербайджан оказал Украине гуманитарную помощь в размере свыше 40 миллионов долларов. То есть, позиция нашей страны в данном конфликте совершенно однозначная.

Будучи государством, территории которого более четверти века находились под армянской оккупацией, Азербайджан прекрасно понимает боль и страдания Украины. Но, как ни крути, на стороне России действительно воюют азербайджанцы. Их можно разделить на три условные группы. К первой относятся азербайджанцы, являющиеся гражданами РФ. У них была возможность покинуть Россию в первые дни начала войны.

Очевидно было уже тогда, что рано или поздно руководство РФ вынудит принять участие в этой войне всех, до кого дотянется. И именно азербайджанцы, узбеки, таджики, туркмены, а также татары, башкиры и представители иных национальностей, являющиеся гражданами РФ, "добровольно-принудительно" будут поставлены перед необходимостью заключения контракта с российской армией.

Вторая категория - это иностранные мигранты, преимущественно с уязвимым статусом, которые по разным причинам оказались в России и затем привлечены к участию в боевых действиях, зачастую без ясного информированного согласия. Россия в этих случаях использует их зависимое положение, в том числе отсутствие устойчивого правового статуса, в качестве давления. Увы, в этой категории есть и немало граждан Азербайджана, выехавших в РФ на заработки.

Но в связи с этим вспоминается эпизод с 40-летним уроженцем Азербайджана - Илдырымом А. (имя было сознательно изменено), который потерял все пальцы на руках и ногах, воюя на стороне России. По сообщениям СМИ, этот мужчина, который переехал в Россию и работал, был серьезно ранен в боевых действиях в Украине. После этих травм он несколько месяцев пытался оформить российский паспорт, но сталкивался с бюрократическими отказами. По одной из версий, ему объясняли отказ невозможностью снять отпечатки пальцев, что делало невозможным оформление документов.

Только весной текущего года, после значительного общественного резонанса и многочисленных обсуждений в медиа, власти всё же разрешили ему получить гражданство России. Эта история стала символом того, как на деле реализуются обещания по упрощенному получению гражданства для иностранцев, участвующих в боевых действиях на стороне России: зачастую на практике эти механизмы работают крайне плохо, а участие в войне не становится гарантией защиты прав и человеческого достоинства.

Ну а третья категория - это азербайджанцы, участвовавшие в 44-дневной войне 2020 года. Их заманивают в Россию, для участия в войне против Украины, большими деньгами. И это поистине позорная, недопустимая ситуация, когда те, кто воевал за правое дело, за восстановление территориальной целостности Азербайджана, за освобождение Родины, отправляются на захватническую войну, которую РФ, нарушив все нормы международного права, ведет против Украины.

При этом, участие граждан Азербайджана в вооруженных конфликтах на территории иностранных государств в качестве наемников является уголовным преступлением. В Уголовном кодексе Азербайджанской Республики существует статья 114 - "Наемничество", которая предусматривает суровое наказание за вербовку, финансирование и участие в боевых действиях в качестве наемника. В зависимости от обстоятельств, речь идет о лишении свободы на срок от нескольких лет до 15 лет. Закон здесь предельно ясен, и никаких "серых зон" не существует. Но...

Глубоко убежден в том, что участие азербайджанцев-граждан России, а тем более граждан Азербайджана в этой чудовищной и несправедливой войне недопустимо и должно быть осуждено обществом и официальными структурами. Такая тенденция, особенно если речь идет о гражданах нашей страны, которых вынудили воевать за РФ, не только подрывает международные нормы, коих всегда придерживался Азербайджан, но и вредит репутации азербайджанцев. И все отечественные СМИ, а также общественные организации должны постоянно работать в направлении решения данной проблемы.