Париж не стоит мессы: доказано многократно

Автор: Акпер Гасанов

Как радостно сообщают армянские СМИ, в последние дни наблюдается значительная активизация инициатив органов местного самоуправления Франции, направленных на защиту и освобождение "армянских пленных, удерживаемых Азербайджаном". Под таковыми подразумеваются бывшие так называемые "лидеры" карабахской хунты, задержанные в ходе однодневной анти-террористической операции в сентябре 2023 года.

Они обвиняются в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, в военных преступлениях, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

В любой стране мира, включая Францию, обвиненных в столь тяжких преступлениях не защищали бы, а осуждали. Но, дело ведь касается армянских сепаратистов, действовавших против Азербайджана. Тут во Франции моментально включаются пресловутые "двойные стандарты". В итоге, 17 декабря Городской совет Парижа принял резолюцию, требующую "защиты и немедленного освобождения армянских пленных, произвольно удерживаемых в Азербайджане".

Более того, муниципальные власти Парижа официально подтвердили свою приверженность "защите прав человека, поддержке народа арцаха и соблюдению норм международного права". В реальности, никакого "народа арцаха" не было и нет. Были только этнические армяне незаконно проживали на временно оккупированных территориях Азербайджана, отказываясь признавать Конституцию и юрисдикцию Азербайджанской Республики.

Официальный Баку на протяжении многих лет предлагал мирное урегулирование конфликта, включая предоставление максимально возможного уровня автономии для данной части страны. Эти инициативы последовательно отвергались теми самыми лидерами карабахской хунты, освобождения которых тужатся добиться во Франции. И тут тот самый случай, когда попытка превращается в пытку.

В том числе и потому, что в реальности предъявлять Азербайджану нечего. Наша страна вынуждена была воспользоваться правом на самооборону, закрепленным в статье 51 Устава ООН, и восстановить свою территориальную целостность, ликвидировав незаконные армянские вооруженные формирования. По сути, Азербайджан самостоятельно реализовал то, что было зафиксировано в четырех известных резолюциях Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН. Армения же выполнять эти резолюции отказывалась на протяжении почти тридцати лет.

Но в горсовете Парижа решили о международном праве не вспоминать. Там решили акцентировать внимание на том, что после "падения арцаха" со стороны горсовета французской столицы имело место предоставление гуманитарной помощи, политическая поддержка, присвоение почетного гражданства "народу арцаха", а также инициативы, направленные на привлечение международного внимания к проблемам , о которых даже официальный Ереван ныне не вспоминает.

При этом, не осталась в стороне от парижской провокации и Ницца. По инициативе мэра этого города Кристиана Эстрози на фасаде здания мэрии были вывешены фотографии "армянских пленных". В своем заявлении, опубликованном в социальных сетях, мэр Ниццы назвал этих персонажей, обвиняемых в совершении ужасающих преступлений, "заложниками" и призвал Францию и Европу предпринять решительные шаги против властей Азербайджана.

Собственно говоря, все эти "решительные действия Франции" мы видели ранее. Эта страна, будучи сопредседателем ликвидированной недавно за ненадобностью Минской группы ОБСЕ, два с лишним десятка лет играла на руку стране-оккупанту. А когда Азербайджан начал освобождение своих земель военно-политическим путем, официальный Париж попытался противодействовать этому.

Итог известен. Наша страна полностью восстановила свои суверенитет и территориальную целостность. После чего, официальный Ереван ее вынужден был признать. А далее, Азербайджан и Армения движутся в направлении подписания мирного договора. Парафирование которого, именуемое Соглашением об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой, произошло 8 августа, в Вашингтоне, в присутствии Президента США Дональда Трампа. Подпись под этим документом поставили Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Руководители огромного числа стран мира и международных организаций выступили в поддержку этого шага, приблизившего Баку и Ереван к окончательному юридическому оформлению мира между нашими странами.И вот, на этом благостном фоне мы видим жалкую провокацию со стороны руководителей горсовета Парижа и мэрии Ниццы. Видимо, забот у них других не осталось.

В этой связи, в качестве ответной меры, главы исполнительной власти ряда районов Баку также могли бы выступить с инициативой освобождения и снятия судебных приговоров со всех борцов за права народа Новой Каледонии. Попутно, эти же отечественные органы самоуправления могли бы потребовать снять уголовный срок с экс-президента Франции Николя Саркози, лидера партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и ее однопартийцев. Как говорится, гулять-так гулять, стрелять-так стрелять.