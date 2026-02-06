https://news.day.az/sport/1814346.html В Милане прошла церемония встречи олимпийского огня Церемония встречи олимпийского огня состоялась в Милане, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Маршрут эстафеты проходил по центральным улицам города и завершился на Пьяцца-дель-Дуомо, где встретить огонь собралось несколько сотен человек.
Церемония встречи олимпийского огня состоялась в Милане, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Маршрут эстафеты проходил по центральным улицам города и завершился на Пьяцца-дель-Дуомо, где встретить огонь собралось несколько сотен человек. Прима-балерина театра "Ла Скала" Николетта Манни внесла факел на возвышение и зажгла огонь в специальном месте на площади перед собором. Перед этим на площади состоялся небольшой концерт.
Церемония открытия Олимпиады пройдет 6 февраля на стадионе "Сан-Сиро".
