В Милане прошла церемония встречи олимпийского огня

Церемония встречи олимпийского огня состоялась в Милане, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Маршрут эстафеты проходил по центральным улицам города и завершился на Пьяцца-дель-Дуомо, где встретить огонь собралось несколько сотен человек. Прима-балерина театра "Ла Скала" Николетта Манни внесла факел на возвышение и зажгла огонь в специальном месте на площади перед собором. Перед этим на площади состоялся небольшой концерт.

Церемония открытия Олимпиады пройдет 6 февраля на стадионе "Сан-Сиро".