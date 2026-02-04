https://news.day.az/officialchronicle/1814035.html Президент Ильхам Алиев: Пример Азербайджана и Армении должен быть усвоен и принят теми, кто все еще находится в состоянии войны Наш пример должен быть усвоен и принят теми, кто все еще находится в состоянии войны. Как передает Day.Az, об этом в среду сказал, в частности, Президент Ильхам Алиев во время выступления в ходе церемонии вручения "Премии Заида за человеческое братство" в Абу-Даби. Новость обновляется
Пример Азербайджана и Армении должен быть усвоен и принят теми, кто все еще находится в состоянии войны.
Как передает Day.Az, об этом в среду сказал, в частности, Президент Ильхам Алиев в ходе выступления на церемонии вручения "Премии Заида за человеческое братство" в Абу-Даби.
