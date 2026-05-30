В Азербайджане вырос спрос на ипотеку

В январе - апреле текущего года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) было выдано кредитов на сумму 182,1 миллиона манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 4,3 миллиона манатов, или на 2,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период сумма рефинансированных фондом кредитов составила 90,8 миллиона манатов, что на 4 миллиона манатов, или на 4,2% меньше показателя за соответствующий период 2025 года.

Кроме того, за отчетный период объем средств, привлеченных ИКГФ посредством выпуска облигаций, увеличился на 100 миллионов манатов, или на 50%, составив 300 миллионов манатов.

В то же время сумма средств, выделенных фонду из госбюджета, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась на 1,2 миллиона манатов, или на 2,7%, составив 42,6 миллиона манатов.