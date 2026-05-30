В Баку может пойти град

В Баку и некоторых пригородных районах Абшеронского полуострова ожидается град. Как передает Day.Az, об этом говорится в информации, распространенной Национальной гидрометеорологической службой. Ранее сообщалось, что на территории страны сохраняется дождливая и ветреная погода, местами осадки носят интенсивный и сильный характер.