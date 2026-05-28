Ираклий Кобахидзе поздравил Президента Ильхама Алиева
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Ваше превосходительство.
От имени Правительства Грузии и грузинского народа сердечно поздравляю Вас с Днем независимости Азербайджанской Республики.
28 мая - день символического и исторического значения, отражающий стремление азербайджанского народа к независимости, строительству государства и национальному единству.
Грузия придает большое значение крепкой дружбе и стратегическому партнерству с Азербайджаном. С удовлетворением хотел бы отметить, что сотрудничество между нашими странами успешно развивается во многих направлениях и основывается на взаимном уважении, добрососедстве и общих интересах.
Уверен, что традиционно тесные отношения между Грузией и Азербайджаном и дальше будут укрепляться и внесут значительный вклад в обеспечение стабильности, безопасности, процветания в регионе.
Господин Президент, прошу принять мои особое почтение и наилучшие пожелания. Желаю Вам успехов в Вашей ответственной работе, Азербайджанской Республике и ее народу - мира, прогресса и процветания".
