Ираклий Кобахидзе поздравил Президента Ильхама Алиева

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

От имени Правительства Грузии и грузинского народа сердечно поздравляю Вас с Днем независимости Азербайджанской Республики.

28 мая - день символического и исторического значения, отражающий стремление азербайджанского народа к независимости, строительству государства и национальному единству.

Грузия придает большое значение крепкой дружбе и стратегическому партнерству с Азербайджаном. С удовлетворением хотел бы отметить, что сотрудничество между нашими странами успешно развивается во многих направлениях и основывается на взаимном уважении, добрососедстве и общих интересах.

Уверен, что традиционно тесные отношения между Грузией и Азербайджаном и дальше будут укрепляться и внесут значительный вклад в обеспечение стабильности, безопасности, процветания в регионе.

Господин Президент, прошу принять мои особое почтение и наилучшие пожелания. Желаю Вам успехов в Вашей ответственной работе, Азербайджанской Республике и ее народу - мира, прогресса и процветания".