США нанесли новые удары по Ирану

Военные США нанесли новые удары по объектам, связанным с иранской программой беспилотников, которые, по данным Вашингтона, представляли угрозу для американских сил и коммерческого судоходства в Ормузском проливе.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Reuters американский чиновник на условиях анонимности.

По словам источника, в среду американские военные сбили четыре иранских ударных беспилотника, а также нанесли удар по наземной станции управления в портовом городе Бендер-Аббас, откуда, как утверждается, готовился запуск пятого дрона.