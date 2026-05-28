США нанесли новые удары по Ирану Военные США нанесли новые удары по объектам, связанным с иранской программой беспилотников, которые, по данным Вашингтона, представляли угрозу для американских сил и коммерческого судоходства в Ормузском проливе. Как передает Day.Az, об этом сообщил Reuters американский чиновник на условиях анонимности.
По словам источника, в среду американские военные сбили четыре иранских ударных беспилотника, а также нанесли удар по наземной станции управления в портовом городе Бендер-Аббас, откуда, как утверждается, готовился запуск пятого дрона.
