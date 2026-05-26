Названы основные проблемы подержанных устройств Apple

Многие устройства Apple сохраняют работоспособность на протяжении нескольких лет, благодаря чему стабильно востребованы на рынке подержанной электроники. Однако некоторые категории б/у-техники связаны с повышенными рисками для покупателей.

В первую очередь эксперты не рекомендуют приобретать бывшие в употреблении AirPods. Основная проблема заключается в невозможности объективно проверить степень износа аккумулятора. В результате пользователь может получить устройство с существенно изношенной батареей без явных внешних признаков дефекта.

Схожие претензии у журналистов к Apple Watch. По оценке BGR, часы Apple сравнительно быстро теряют внешний вид: на корпусе появляются царапины, а стекло нередко покрывается сколами и трещинами. Дополнительным фактором риска называют деградацию батареи, которая особенно заметна у устройств после нескольких лет эксплуатации.

Неудачной покупкой издание также считает подержанный Apple Pencil. У аксессуара сложно оценить остаточный ресурс аккумулятора, а в случае поломки ремонт зачастую оказывается невозможен или экономически нецелесообразен.

Отдельно журналисты рекомендовали избегать старых MacBook с процессорами Intel. По их мнению, такие устройства существенно уступают моделям с чипами Apple M-серии по производительности и энергоэффективности, а также постепенно теряют поддержку актуальных версий программного обеспечения.