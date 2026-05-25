В Азербайджане объявлен конкурс статей по театральному искусству

Научно-методический и квалификационный центр культуры (MEMİM) министерства культуры Азербайджана объявляет конкурс статей по театральному искусству. Конкурс, проводимый при партнерской и организационной поддержке Союза театральных деятелей Азербайджана, посвящен 103-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщили Trend Life в пресс-службе MEMİM.

Главная цель конкурса - укрепление критического, теоретико-концептуального взгляда на театральные процессы, выявление молодых и талантливых авторов, а также поощрение профессионального анализа сценических произведений.

К участию в конкурсе допускаются авторы старше 18 лет. Принимаются материалы в жанрах аналитической статьи, обзора и эссе, посвященных актуальным вопросам современного театрального процесса и анализу спектаклей в репертуаре. Статьи должны быть подготовлены после объявления конкурса. После объявления результатов конкурса статьи могут быть опубликованы в периодической прессе.

Желающие принять участие в конкурсе должны зарегистрироваться, заполнив соответствующую форму (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_Dg0uouP5VBfWDIsTuq35y5DKOelrBmOSNtYhOt31jkhryQ/viewform) до 30 июня 2026 года.

Заявки принимаются по электронной почте [email protected] до 31 июля 2026 года. Тексты должны быть напечатаны шрифтом Times New Roman, размер 12, общий объем не должен превышать 10 листов формата А4.

Заявки будут оцениваться жюри, состоящим из известных экспертов в данной области.

Все участники конкурса получат сертификат, а победители - диплом и денежный приз.

Авторы могут подать только одну работу только в одной из номинаций: "Лучший обзор", "Лучшая проблемориентированная статья" и "Лучшее теоретическое эссе". Соавторские работы не принимаются.

Победитель в каждой номинации получит денежный приз в размере 500 AZN.

Приглашаем всех, кто интересуется театральным искусством, принять активное участие в конкурсе.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az