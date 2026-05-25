Завершено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в Управлении криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры в связи с пожаром, произошедшим 21 ноября прошлого года в многоэтажном жилом доме на улице Мирали Сеидова в Ясамальском районе столицы, в результате которого погибли 3 человека и 25 получили ранения.

Об этом сообщили Day.Az в Генпрокуратуре.

Согласно информации, в ходе следствия были установлены обоснованные подозрения в том, что директор стоматологической клиники "Loft Dent", расположенной на первом и подвальном этажах жилого дома, Бехруз Пашаев 1986 года рождения, нарушил возложенные на него обязанности по соблюдению правил пожарной безопасности, что привело к гибели трех человек, травмированию 25 человек, а также причинению материального ущерба квартирам в здании и другим тяжким последствиям.

На основании собранных доказательств Бехрузу Пашаеву предъявлено окончательное обвинение по статье 225.3 Уголовного кодекса (нарушение правил пожарной безопасности лицом, обязанным обеспечивать их соблюдение, если это по неосторожности повлекло смерть двух и более лиц).

По ходатайству следователя и представлению прокурора, осуществлявшего процессуальное руководство предварительным расследованием, решением суда в отношении Бехруза Пашаева была избрана мера пресечения в виде ареста.

Предварительное следствие по уголовному делу завершено, и оно направлено для рассмотрения по существу в Бакинский суд по тяжким преступлениям.