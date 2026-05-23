Автор: Мехти Ахмедзаде

В Армении ныне царит своего рода предвыборная неразбериха. Учитывая проходящую агитацию и количество политических сил, многие избиратели интересуется тем, кто кого поддерживает и кто, в конечном итоге, одержит победу. На этом фоне старейшая глобальная ассоциация независимых организаций по изучению рынка и общественного мнения - Gallup International - представила интересные данные опроса по данному поводу.

Как отметил ее глава в Армении Арам Навасардян, если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье, то за правящую партию "Гражданский договор" готовы были бы проголосовать 28,8% опрошенных, за блок партий "Сильная Армения" - 14,9%, за блок партий "Армения" - 12,1%, за партию "Просвещенная Армения" - 8,7%, за партию "Крылья единства" - 5,8%.

Оппозиционные армянские СМИ быстро начали передавать эту новость и раскручивать тезис о том, что оппозиция может победить "предательское правительство", если объединится. Хотя так ли это на самом деле? Предателями "ГД" называют просто тому, что партия премьера Никола Пашиняна ведет активный диалог с Азербайджаном для установления прочного мира. Параллельно с этим в Армении от этого процесса уже есть определенные плюсы. Как минимум, подешевел бензин ввиду азербайджанского экспорта, был снят запрет на транзит грузов через территорию нашей страны. Конечно, это еще только начало и есть еще много вопросов, которые необходимо согласовать и решить для подписания мирного договора, но, судя по всему вышеперечисленному, называть подобное "предательством" точно нельзя.

Во-вторых, насколько бы ни было велико желание реваншистских СМИ придать значимость данным опроса в пользу оппозиции, некий "альянс" здесь абсолютно невозможен. Да, суммарно в рамках опроса она получила 41,5%, что почти в полтора раза больше. Но не стоит отходить от реальности. Наподобие басни о лебеде, раке и щуке, в погоне за властью каждая партия тянет веревку в свою сторону в надежде оттяпать весь пирог и пустить корни. Единения не будет, а по-отдельности им не победить.

К примеру, начнем с блока "Сильная Армения" Самвела Карапетяна. Самвелка, напомним, не имеет армянского гражданства и поэтому не может быть избран премьером. Зная, что закон внаглую обходить нельзя (это может вызвать лишние проблемы и уголовные дела, которые у Карапетяна уже есть), приезжий олигарх назвал преемником своего племянника Нарека. Мол, он будет избираться вместо меня, а дальше посмотрим. Правда, проблема оказалась еще и в том, что у племянничка тоже похожие проблемы и, следовательно, он тоже не может избираться. Тем не менее, Карапетяны продолжают свою предвыборную агитацию и твердо намерены участвовать. То есть мы уже видим то, что идут попытки манипуляции системой выборов. Закон и порядок этим людям не писан и вряд ли они сделают потом что-то полезное для страны.

Далее идет блок "Армения" Робика Кочаряна - самого коррумпированного и ненавистного самими армянами кандидата. Его политическая история - от рассвета до могилы - известна всем со всеми ее кровавыми и преступными деталями. Да, опрос показал почти 15% поддержки среди опрошенных, но это лишь опрос и говорить о его точности нельзя. Это были случайные люди. На самом деле гораздо меньшее количество избирателей готовы отдать голоса за кочаряновский блок. Армяне помнят, что Робик сделал со страной и до чего ее довел.

Ну, а про "Просвещенную Армению" Эдмона Марукяна и "Крылья единства" Армана Татояна можно вообще ничего не говорить. Оба кандидата отрядные лузеры, которые потеряли свои рабочие места и пустились на путь вендетты против действующей власти. Большая часть их заявлений являются популистическими, они все еще "зеленые" на политическом поле и не будут в силах сдержать свои обещания.

Как видим, сколько бы ни пытались реваншистские СМИ раскрутить превосходство оппозиции над действующей властью, чтобы создать иллюзию "массовой поддержки" со стороны народа, все на самом деле плачевно.

Именно это реваншистская среда старательно пытается скрыть. Гораздо удобнее говорить о "предательстве", "национальном достоинстве" и "возвращении сильной власти". Армения уже проходила через период, когда общество годами кормили красивыми мифами о непобедимости, особой исторической миссии и возможности бесконечно игнорировать реальность. Итог этой политики оказался тяжелым. Теперь те же круги пытаются вернуться через другие вывески, новые блоки и обновленные лозунги, рассчитывая, что общество забудет, кто именно десятилетиями загонял страну в тупик.

Нынешняя предвыборная суета в Ереване показала, что часть армянской политической элиты (если таковыми их еще можно называть) так и не извлекла выводов из прошлого. До выборов осталось немного и для армянского общества это серьезный тест. Не нужно идти на поводу информационного трэша и верить манипуляциям данными всяких опросов. И здесь вопрос точно не в том, у кого больше поддержка. Вопрос в том, готова ли Армения снова позволить лузерам прошлого определять ее будущее. 7 июня все станет ясно.