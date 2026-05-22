Президент Ильхам Алиев задал новую планку глобального диалога - к итогам WUF13 в Баку

Автор: Акпер Гасанов

Начну с констатации очевидного: завершившаяся в Баку 13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13) превратилась в важный маркер трансформации глобальной роли Азербайджана. Масштаб форума, уровень представительства и содержательность обсуждений продемонстрировали, что Баку сегодня - это не только региональный центр, но и площадка, где формируется повестка мирового развития.

По оценкам международных структур, нынешняя сессия стала самой масштабной в истории Всемирного форума городов. Это касается как количества участников, так и их географического и институционального разнообразия. Представители правительств, международных организаций, городских администраций, экспертного сообщества, бизнеса и гражданского общества собрались в Баку для обсуждения ключевых вызовов урбанизации - от устойчивого развития до постконфликтного восстановления. Сам по себе этот факт уже свидетельствует о высоком уровне доверия к Азербайджану как принимающей стороне.

Особое значение имеют оценки, прозвучавшие со стороны руководства ООН. Исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам Анаклаудия Россбах подчеркнула высокий уровень организации, лидерства и гостеприимства, продемонстрированных Азербайджаном. В дипломатическом языке подобные формулировки - это не просто комплименты, а признание способности страны эффективно управлять сложнейшими международными процессами.

В свою очередь, заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед указала на стратегическую значимость бакинских дискуссий, которые закладывают основу для дальнейших решений на уровне Генеральной Ассамблеи ООН. Таким образом, WUF13 стал не только площадкой для обсуждений, но и инструментом усиления геополитического статуса Азербайджана.

Само проведение столь масштабного форума в Баку - это отражение последовательной и продуманной внешнеполитической стратегии, реализуемой Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. За последние годы Азербайджан сумел закрепиться в качестве надежного партнера, инициатора международных проектов и государства, способного предлагать решения глобального уровня.

Одним из ключевых нововведений WUF13 стал проведенный по инициативе Президента Ильхама Алиева первый Саммит лидеров. Этот формат фактически вывел вопросы градостроительства и урбанистики на уровень высокой политики. Если ранее подобные темы обсуждались преимущественно в экспертной среде, то теперь они стали предметом внимания глав государств и правительств. Это качественно меняет статус урбанистической повестки, превращая ее в важный элемент глобальной политики развития.

Саммит лидеров продемонстрировал, что устойчивое развитие городов невозможно без политической воли и стратегического видения. Именно это Азербайджан и предложил международному сообществу - платформу, где соединяются экспертные знания и политические решения. В условиях стремительной урбанизации, роста климатических рисков и увеличения числа конфликтов такой подход становится особенно актуальным.

Еще одним важнейшим аспектом WUF13 стало внимание к опыту Азербайджана в восстановлении освобожденных территорий. Масштабные строительные и инфраструктурные проекты, реализуемые в Карабахе и Восточном Зангезуре, вызвали большой интерес у участников форума. Речь идет не просто о восстановлении разрушенных городов и сел, а о создании принципиально новой модели развития - с учетом современных стандартов устойчивости, цифровизации и экологичности.

Международное сообщество все чаще рассматривает этот опыт как возможный пример для других постконфликтных стран. В мире, где число регионов, пострадавших от войн и кризисов, остается высоким, практические кейсы успешного восстановления приобретают особую ценность. Азербайджан демонстрирует, что даже после масштабных разрушений возможно не только восстановление, но и качественный скачок в развитии территорий.

Важно отметить, что представление этого опыта на столь авторитетной площадке, как Всемирный форум городов, значительно усиливает его международное значение. Это уже не просто национальный проект - это часть глобального дискурса о будущем городов и территорий. В более широком контексте WUF13 подтвердил, что Азербайджан последовательно укрепляет свои позиции на мировой арене.

Наша страна становится местом проведения ключевых международных мероприятий, площадкой для диалога и центром выработки решений по глобальным вопросам. Это результат долгосрочной стратегии, основанной на сочетании внутреннего развития, активной внешней политики и инвестиций в инфраструктуру и человеческий капитал.

Таким образом, итоги WUF13 выходят далеко за рамки самого форума. Они свидетельствуют о том, что Азербайджан не только успешно интегрирован в мировое сообщество, но и играет все более заметную роль в формировании глобальной повестки. Проведение в Баку самого масштабного форума в истории WUF стало наглядным доказательством этого процесса.

Можно с уверенностью сказать, что WUF13 стал еще одним важным этапом на пути превращения Азербайджана в один из центров глобального диалога. И в этом контексте слова международных лидеров, прозвучавшие в Баку, отражают не только оценку конкретного мероприятия, но и признание новой реальности: Азербайджан - это государство, с которым считаются, к мнению которого прислушиваются и на площадке которого обсуждается будущее мира.