Генсек ОЭС направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Асад Маджид Хан направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Имею честь передать Вам, Правительству Азербайджана и дружественному азербайджанскому народу мои искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Вашей страны - Дня независимости.

Организация экономического сотрудничества придает большое значение активной и конструктивной роли Азербайджана в развитии регионального экономического сотрудничества и более широкой интеграции. Как ключевой член нашей организации, Азербайджан вносит ценный вклад в содействие расширению связей между государствами-членами, в частности сотрудничества в сферах торговли, энергетики и устойчивого развития.

Уверен, что благодаря нашим коллективным усилиям, общему видению, а также покровительству и поддержке Вашего превосходительства Организация экономического сотрудничества будет и дальше развиваться во имя мира, стабильности и процветания в регионе.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение".