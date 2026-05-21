https://news.day.az/officialchronicle/1836426.html Президент Тринидад и Тобаго поздравила Президента Ильхама Алиева Президент Республики Тринидад и Тобаго, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Кристин Карла Кангалу направила поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости. Как передает Day.Az, в письме говорится: "Ваше превосходительство.
Президент Тринидад и Тобаго поздравила Президента Ильхама Алиева
Президент Республики Тринидад и Тобаго, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Кристин Карла Кангалу направила поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости.
Как передает Day.Az, в письме говорится:
"Ваше превосходительство.
От имени Правительства и народа Республики Тринидад и Тобаго, от себя лично рада передать Вам, Правительству и народу Азербайджана искренние приветствия и поздравления по случаю 28 Мая - Дня независимости.
Ваше превосходительство, прошу принять мои искренние пожелания личного благополучия Вам, а также прогресса и процветания народу Азербайджана".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре