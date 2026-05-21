Азербайджан демонстрирует комплексный подход к устойчивому развитию

Азербайджан демонстрирует комплексный подход к устойчивому городскому развитию, уделяя внимание не только вопросам экологии, но и инклюзивности, а также совместной разработке решений.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend заявил председатель Международной коалиции инклюзивных и устойчивых городов UNESCO; президент Европейской коалиции городов против расизма Бенедетто Заккиролли в кулуарах 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

По его словам, устойчивое развитие должно идти рука об руку с социальной инклюзивностью.

"Очень интересно наблюдать за тем, что делает Азербайджан в этой сфере, особенно в контексте устойчивого развития. Однако важно помнить, что устойчивость всегда должна сочетаться с инклюзивностью и совместным проектированием решений", - отметил он.

Говоря о том, какие уроки Азербайджан может извлечь из европейского опыта в борьбе с городским неравенством и сегрегацией, Заккиролли подчеркнул важность разнообразия.

"Разнообразие - это богатство и настоящая сила. Наш девиз в Европе - "Единство в разнообразии". Нам не нужно быть одинаковыми. Именно разнообразие может стать сильной стороной. Это секрет Европы, и он может стать секретом Азербайджана", - сказал он.

Он также отметил, что международному сообществу может быть интересен азербайджанский подход к открытости и взаимодействию.

"Каждая страна может служить примером того, как управлять процессами и оставаться открытой миру. Для меня Азербайджан - это пример готовности слушать других и действовать соответствующим образом. В этом и заключается наш общий секрет", - добавил Заккиролли.

Отметим, что сегодня в Баку проходит пятый день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, "зеленая" урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к "Декларации о намерениях по созданию Форума "Умные города, устойчивые к изменению климата" СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся "Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений" (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, для участия в котором зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Мероприятие, посвященное теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в области устойчивого городского развития.