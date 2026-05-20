В Азербайджане городские пространства превращаются в активные общественные спортивные зоны

В Азербайджане городские пространства превращаются в активные общественные зоны посредством спорта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил директор департамента международных отношений Национального Олимпийского комитета (НОК) Анар Багиров в ходе выступления на тему "Интеграция спорта в города" в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

Он отметил, что во многих случаях в городах уже имеется достаточно пространства, а спортивные институты обладают необходимым опытом. Для усиления координации ведется работа по трем основным практическим направлениям: "Первое направление связано с совершенствованием развития спорта. Городские парки, прибрежные зоны и школьные дворы должны использоваться не просто как пассивные "зеленые" зоны, а как активные общественные пространства. В этом процессе планирования городские власти должны консультироваться со спортивными специалистами, обеспечивая правильное и эффективное создание спортивной инфраструктуры".

А. Багиров добавил, что одной инфраструктуры недостаточно, и эти пространства необходимо активировать: "Важную роль в этом играют национальные олимпийские комитеты и спортивные федерации. По их инициативе организуются мероприятия, приуроченные к Олимпийскому дню, массовые спортивные соревнования и открытые тренировки для молодежи".

Он отметил, что города обеспечивают инфраструктуру и возможности доступа, спортивные организации формируют контент, тренерский состав и общественную привлекательность, а частный сектор поддерживает расширение этого процесса: "В Азербайджане общественные пространства также активно используются посредством мероприятий, приуроченных к Олимпийскому дню, и спортивных событий, и ежегодно в этот процесс вовлекаются тысячи молодых людей. В то же время в рамках программ Олимпийской солидарности реализуются образовательные проекты и проекты развития для молодых спортсменов и тренеров, что обеспечивает устойчивость данных инициатив".

В завершение выступления А. Багиров подчеркнул, что когда города и спортивные институты начинают работать не параллельно, а сообща, спорт становится не просто мероприятием, а повседневной частью городской жизни.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, "круглый стол" министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, "зеленой" урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.