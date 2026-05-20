В рамках WUF13 состоялся диалог высокого уровня ОТГ

В Баку в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) состоялся "Городской диалог высокого уровня" Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев в своем выступлении отметил, что 65 процентов городов страны уже управляются на основе 20-летних генеральных планов.

"По 10 городам из 79 процесс утверждения продолжается. Осуществлено детальное планирование по 2 230 населенным пунктам. Генеральный план Баку до 2040 года предусматривает полицентричную, человекоцентричную и экологически ответственную модель развития. Здесь жилье, рабочие места, услуги и общественные пространства приближены друг к другу. В жилищной политике мы рассматриваем жилье не как товар, а как основу социальной стабильности и инклюзивного развития", - сказал он.

Заместитель министра промышленности и строительства Казахстана Рахимжан Исакулов подчеркнул, что на фоне ускоряющейся урбанизации, изменений климата и растущих требований к качеству государственного управления системный и долгосрочный подход к городскому развитию становится еще более важным.

Заместитель министра окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турецкой Республики Хасан Сувер рассказал о восстановлении пострадавших от катастроф городов на основе принципов безопасности, устойчивости и человекоцентричности. Он сообщил, что Турция в этом контексте работает над созданием международного фонда Sustainable Cities Resilience Fund для укрепления финансовой базы "Декларации устойчивых городов".

Директор регионального офиса ООН-Хабитат (UN-Habitat) по Восточной Европе и Центральной Азии Эрфан Али отметил, что региональная дорожная карта структуры превращает эти приоритеты в практические направления деятельности: "Данные направления включают в себя сильное городское управление, укрепление местных институтов, доступное жилье, базовые услуги, социальную инклюзивность, климатическую устойчивость, устойчивую городскую инфраструктуру и посткризисное восстановление".

Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев в своем выступлении заявил, что в центре будущих региональных инициатив должны стоять адаптация к климату, снижение риска бедствий, энергоэффективность и устойчивый транспорт: "Это видение уже становится реальностью в нашем регионе. Например, существуют проекты "умного города" и "умного села" в Карабахе и Восточном Зангезуре, высокотехнологичная модель развития города Алатау в Казахстане, цифровые системы мониторинга для устойчивого горного урбанизма в Кыргызстане. Сегодня в павильонах государств-членов мы также видим эти инициативы. Посредством меморандума, который мы подписываем сегодня, мы создаем официальную базу для технического сотрудничества".

Отметим, что WUF13 проходит в Баку с 17 по 22 мая в рамках сотрудничества Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительства Азербайджана.

Программа мероприятия объединяет различные заинтересованные стороны и группы единомышленников для обсуждения одной из самых актуальных мировых проблем - вопроса обеспечения жильем.

Мероприятие WUF13, посвященное теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", собирает национальные правительства разных стран мира, а также общины, экспертов и партнеров для обмена мнениями, формирования политических подходов и ускорения действий по поиску решений в области устойчивого городского развития.

Программа предоставляет возможности для проведения дискуссий высокого уровня посредством практик и ориентированных на решения платформ, а также интерактивных форматов встреч, обеспечивая основу глобальной политики на местном опыте.