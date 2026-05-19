Расширение доступа к достойному жилью - это не только строительство новых объектов.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах в ходе диалога на тему "Глобальный жилищный кризис: какой план действий?" в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

"Конечно, нам необходимо строить жилье. Мы по-прежнему должны наращивать жилищный фонд, чтобы сократить существующий дефицит, особенно в быстрорастущих городах Глобального Юга, где до сих пор недостаточно жилья. Но у нас уже есть здания и возможности для переиспользования городской среды и расширения предложения жилья для малообеспеченных групп населения.

Повсюду вокруг нас можно увидеть пустующие здания и пространства, которые используются недостаточно эффективно. И мы должны обращать на это внимание",- сказала она.

Россбах отметила, что существует множество примеров на уровне проектов, городов и даже государств, когда инвестиции в неформальные поселения рассматривались как стратегическая политика экономического развития.

"Именно так многие люди смогли получить доступ к городам, а неформальные поселения стали своего рода воротами в городскую жизнь и возможностью получить доступ к тем возможностям, которые предлагают города",- сказала она.

Россбах отметила, что на этом уровне также существует целый спектр бизнеса - малые и средние предприятия, потенциал которых можно использовать.

"Во всем мире есть множество примеров самостроя, жилья, реализуемого местными сообществами, а также поэтапного строительства жилья. В последнее время все больше стран инвестируют именно в поэтапное жилье как в одну из альтернатив.

Гибкие решения способны учитывать потребности и ожидания молодежи, пожилых людей, перемещенных лиц, различных групп по уровню доходов, людей с инвалидностью и многих других", - подчеркнула она.

Отметим, что сегодня в Баку проходит третий день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.